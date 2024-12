Romagaga acusa Carlinhos Maia de transfobia e ameaça processá-lo

Romagaga Guidini usou as redes sociais para revelar que pretende processar Carlinhos Maia por transfobia. Isso porque o influenciador compartilhou informações pessoais da artista, como o nome de batismo, usado antes da transição de gênero. A influenciadora se sentiu com a intimidade violada.

No entanto, em um desabafo que fez no X, antigo Twitter. "Pela lei brasileira, sou oficialmente reconhecida como Romagaga Guidini, do sexo feminino. O que ele fez é transfobia, equiparada ao crime de racismo (Lei nº 7.716/89) e passível de prisão. Isso não ficará impune!".

Além disso, a influenciadora explicou: "Já iniciei hoje as providências orientadas pelo meu advogado, que está me acompanhando em cada passo. Aqui está o protocolo do boletim de ocorrência, a partir do qual será aberta uma investigação e, possivelmente, um processo criminal por transfobia e vazamento de dados. Justiça será feita!"

No entanto, Romagaga ainda pontuou: "Aproveito para avisar que as pessoas que estão invadindo meu WhatsApp com xingamentos transfóbicos, ameaças e mensagens de ódio também serão responsabilizadas. Todos os envolvidos serão penalizados conforme a lei. Justiça será feita!". "Carlos, se você tem algo a resolver comigo ou quer abrir um processo de calúnia, busque os seus advogados e a Justiça".

Por fim, Guidini declarou: "Expor meus dados pessoais, colocando minha segurança e a da minha família em risco, e ainda praticar transfobia ao divulgar meu nome morto no boletim de ocorrência para milhões de pessoas é inaceitável". "Isso me despertou gatilhos profundos. Eu lutei uma vida inteira para ser reconhecida como mulher, e sou reconhecida pela lei brasileira como tal. E o senhor, Carlos, vem e faz essa exposição, desmoralizando quem eu sou para o Brasil inteiro. É um absurdo. Transfobia não é opinião, é crime".