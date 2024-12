Mãe de MC Loma dispara contra Melody após comentário polêmico: 'apagada'

A mãe da MC Loma, a dona Claudia, resolveu soltar o verbo contra a cantora Melody após a jovem questionar a fama da rival, no último sábado (14). Durante o programa "Sabadou com Virginia", a loira não hesitou e afirmou que Paloma cresceu "do nada".

Nas redes sociais, a matriarca saiu em defesa da filha. “Tá com inveja dela como toda vida tu teve, tá toda apagada e quer ganhar biscoito na fama dela. Quem não merece a fama que tem é tu, que não sei nem de que buraco saiu”, disparou Claudia, visivelmente irritada.

Para quem não acompanhou, o comentário polêmico de Melody causou revolta não só entre a família da MC, mas entre os fãs. Durante um dos quadros da atração, a artista foi questionada sobre quem, em sua opinião, não merecia a fama que possui. Ela não hesitou em citar MC Loma.

“Não é desmerecendo ninguém, mas uma pessoa que ganhou fama… Eu já briguei com essa pessoa, mas resolvi depois. Vou falar e vou brigar de novo”, iniciou Melody, antes de explicar: “É uma pessoa que eu acho que cresceu do nada. Sem um motivo muito claro, mas hoje em dia eu acompanho e vejo que é uma pessoa que parece ser muito legal”, disse.

Nas redes sociais, Melody foi duramente criticada. "A mãe está certíssima. Amei, só falou a verdade", disse um usuário. "Quem não merece é tu 'mulé'”, comentou mais um. "Concordo com a mãe", opinou mais um.