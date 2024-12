Thiago Nigro rebate críticas após comprar mansão milionária de Neymar

O coach Thiago Nigro, conhecido como "Primo Rico", resolveu rebater algumas críticas dos internautas que comentaram sobre a compra da mansão milionária do jogador Neymar. Nas redes sociais, a web relembrou lives antigas dele sobre finanças afirmando que comprar imóvel não era uma boa escolha, mas, sim, alugar.

"É tão obsceno ler comentários dizendo que ensinei que alugar é melhor que comprar. O que eu ensinei foi: faça conta. Pode valer mais a pena alugar. Mostro os cálculos de ambas as situações há 8 anos!!! É muita ignorância..".

Para quem não acompanhou, Thiago Nigro e Maíra Cardi haviam comprado por R$ 40 Milhões a casa do jogador Neymar Jr. Porém, resolveram reformar todos os cômodos do local. Em seu perfil do Instagram, Maíra compartilhou com os seguidores como é a mansão por dentro.

Nas redes sociais, a web comentou sobre a novidade na vida do casal. "Ignorância é comprar curso desse aí e acreditar nesse discurso dele", disparou um internauta. "Ignorância para mim é dizer que se não tem dinheiro para comprar à vista, não compre parcelado, quando o curso dele vende parcelado também", comentou outro. "Parem de cair na lábia desses influenciadores", comentou mais um.

"Tem gente que acredita nesse casal?", "Eles são: 'faça o que eu digo mas não faça o que eu faço'", "Contraditório igual a mulher. Ambos não sustentam o que fala. Acham que o povo não tem memória", "Se perdeu no personagem", comentou outro.