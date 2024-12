Maiara surpreende ao surgir aos beijos com empresário durante evento

É oficial! A cantora Maiara surgiu aos beijos com o empresário bonitão, Mohamed Nassar, durante um evento, no último sábado (14), em São Paulo. Nos registros que vazaram na web, os pombinhos aparecem agarradinhos e chegaram a posar para a foto.

Para quem não conhece, Mohamed Nassar é empresário. De acordo com o colunista Léo Dias, ele tem uma loja de eletrônicos no Paraguai e atua em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele é discreto na internet e tem o seu perfil fechado.

Vale lembrar que, os rumores de affair entre eles iniciaram em novembro, quando começaram a ser vistos juntos em eventos. Entretanto, até o momento, nenhum dos dois se pronunciaram. No entanto, os registros falam mais que mil palavras.

No entanto, dentre os relacionamentos da cantora, Fernando Zor foi o que mais durou. Entretanto, o relacionamento com o cantor sertanejo, que faz dupla com Sorocaba, foi marcado por idas e vindas de março de 2019 a abril de 2023. O casal terminou o namoro mais de 12 vezes.

Após o término com Fernando Zor, Maiara assumiu o namoro com o cantor sertanejo Matheus Gabriel, em junho de 2023, mas o relacionamento chegou ao fim em outubro do mesmo ano. A cantora anunciou o término nas redes sociais, pedindo para que os fãs respeitassem a decisão do ex-casal.