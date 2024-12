Vaza motivo para Caetano e Bethânia desistirem do especial de Roberto Carlos

Ao que tudo indica, Caetano Veloso e Maria Bethânia não participaram da gravação do especial de Roberto Carlos. O motivo? Os artistas queriam um jatinho para levá-los até ao local, mas a TV Globo não disponibilizou o recurso.

Contudo, oficialmente, os irmãos baianos alegaram que a ausência deles no especial se daria por falta de compatibilidade com a agenda. Porém, segundo o jornalista, Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, para que os cantores estivessem presentes, seria necessário o meio de transporte específico para que eles pudessem cumprir os compromissos do dia seguinte.

Vale ressaltar que a gravação aconteceu no dia 27 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo. O programa irá ao ar na próxima sexta-feira (20) e contará com a presença de várias celebridades do mundo da música.

Dentre os grandes nomes que participaram, estão Gilberto Gil, Zeca Pagodinho e a dupla Chitãozinho e Xororó. A apresentação de Roberto Carlos na TV Globo já faz parte da tradição da emissora e é um evento muito esperado pelo público.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre a polêmica. "Ah! Que dó....não andam de avião comum?" "Capitalismo pra mim, socialismo pra você, lema deles". "Poxa, que peninha desses dois lacradores que vivem do dinheiro público".