Ex-jogador do Corinthians é preso por não pagar pensão alimentícia

Jô, ex-jogador do Corinthians, voltou para a cadeia, nesta quarta-feira (18). O jogador, que estava em liberdade há pelo menos seis meses, foi levado pela polícia após não pagar pensão alimentícia. Ele foi encontrado em Contagem, Minas Gerais.

A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias. O mandado de prisão do jogador foi expedido pelo juiz Camilli Queiroz da Silva Gonçalves, do Tribunal de Justiça da Bahia. O jogador tem 8 filhos e já respondeu por outros processos de não pagamento de pensão.

Contudo, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou, em nota enviada à imprensa: "João Alves de Assis Silva deu entrada no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional – Contagem na tarde desta quarta-feira (18/12)".

Nas redes sociais, internautas repercutiram o assunto. "Esse é o rei do não cumprimento do pagamento de pensão alimentícia". "Nada justifica o não pagamento da pensão". "Esse rapaz não tem jeito". "Tem gente criticando a mulher. Queridos, ela não tem obrigação de sustentar o filho sozinha".

Vale lembrar que no início do mês de maio deste ano, o atleta foi preso enquanto chegava no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, São Paulo. Na ocasião, ele ia jogar contra a Ponte Preta, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.