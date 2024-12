Causa da morte de irmã de MC Kevin é revelada

A mãe de MC Kevin decidiu revelar qual foi a causa da morte da irmã do cantor. Úrsula Muga Silva faleceu na última terça-feira (17). A notícia da morte da jovem de 36 anos comoveu fãs do cantor, que prestaram apoio à família.

No entanto, após a repercussão do caso, Valquíria Nascimento, mãe do funkeiro, deu detalhes sobre o ocorrido."Ela estava com um problema de trombose. Acabou passando mal e indo embora", disse através das redes sociais.

Além disso, ela revelou: "Mesmo doente, ela era muito pra cima, sempre rindo. Uma menina cheia de vida". Valquíria ainda esclareceu que não era mãe de Úrsula, mas sim, madrasta. "Ela é filha do pai dos meus filhos e irmã dos meus meninos. Cresceu comigo, era parte da família".

Além disso, a mãe de MC Kevin contou que ela e a irmã do cantor estavam distantes. "Fico triste em saber que estávamos distantes uma da outra. Me perdoa. Só quero que você saiba que eu te amo e dá um beijo aí no seu irmão por mim. Descansa em paz".

Por fim, ela aconselhou os seguidores: "É isso, gente. Falem 'eu te amo' sempre, amem de verdade, estejam sempre próximos, porque quando vai embora, a gente fica pensando: 'Nossa, por que não estávamos próximos?'. Depois que vai embora, não tem o porquê".