Letícia Birkheuer detona ex-marido em desabafo sobre filho

A ex-modelo Letícia Brikheuer fez um longo desabafo nas redes sociais após receber imagens do filho de 13 anos pilotando uma moto aquática. Em seu perfil do Instagram, a ex-Victoria Secrets expôs sua indignação e enfatizou que está muito preocupada com o herdeiro, que passa as férias com o pai.

"Estou aqui passando as férias na casa da minha mãe e minha amiga me encaminhou um vídeo do meu filho, da rede social dele, pilotando um jet ski em alta velocidade em Angra dos Reis (RJ), quando está na companhia do pai, porém ele estava sozinho pilotando e fazendo manobras radicais com 13 anos", começou.

"Realmente, é uma falta de responsabilidade, né? O adulto deveria cuidar da criança e não deixar a criança fazer o que quer. Um perigo. Quantos acidentes a gente já viu de crianças de pais irresponsáveis pilotando jet ski? E, ainda por cima, ele estava de pé no jet ski pilotando", acrescentou Letícia.

Na sequência, a ex-modelo frisou não saber mais como agir diante de situações recorrentes a essa. "Não sei mais o que eu faço, não sei o que esse judiciário está fazendo, eu não sei que a polícia faz, eu não sei como não tem pessoas supervisionando em Angra dos Reis que há crianças fazendo isso e os pais filmando de longe, da praia", destacou.

Por fim, Letícia revelou temer que algo aconteça com o filho. "É um absurdo, né? Minha indignação é tão grande, e o meu medo que aconteça alguma coisa com meu filho é ainda maior. A gente não tem um minuto de paz, mesmo. Como mãe, a gente não tem um minuto de paz", finalizou.