Beatriz Reis teme a futuro na TV Globo após protagonizar barraco com Bambam

Bia do Brás se preocupa com futuro na TV Globo - (crédito: Reprodução Instagram )

Parece que alguém se arrependeu de estampar as páginas de fofoca na web, nesta sexta-feira (27). Após surgirem rumores de que Beatriz Reis e Kleber Bambam teriam se desentendido no aeroporto Santos Dumont, a nova repórter do BBB 25 estaria desesperada temendo perder o emprego na emissora.

Para quem não acompanhou, a confusão começou pelo ex-BBB 1 Kleber Bambam. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o fisiculturista teria provocado um desentendimento com Bia do Brás após a gravação do especial "Bodas de Prata" do BBB. Ainda segundo fontes que estavam próximas aos famosos, Bambam teria tentado tirar proveito da situação já que sabia da presença de fotógrafos no local.

“Bambam sabe que existem paparazzi de plantão no Santos Dumont e quis chamar a atenção na tentativa de ser fotografado ou filmado. E dessa forma ganhar alguma mídia, já que ele anda apagado e sem produzir algo relevante para ser noticiado”, declarou uma testemunha.

Vale lembrar que, a ex-camelô está no auge da sua carreira como contratada da rede PlimPlim. Além disso, a repórter foi recomendada a buscar uma postura “mais calma” para assumir os trabalhos que fará na emissora. Um dos motivos é sua dupla nos flashes do BBB: Thiago Oliveira, apresentador do "É de Casa".

Nas redes sociais os internautas comentaram sobre os rumores sobre a ex-vendedora. "Bambam não tem lucro pois não gera conteúdo de qualidade, está atirando para todos os lados pra chamar atenção", defendeu um usuário. "A Beatriz é um exemplo que podemos mudar externa e internamente. Já o Bambam… só ladeira abaixo!", escreveu mais um.