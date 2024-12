Dado Dolabella presenteia Zezé Di Camargo com 'pedrinhas' misteriosas

O amigo oculto natalino da família Camargo está diferente! Pelo menos para o sertanejo Zezé Di Camargo, que recebeu do genro, Dado Dolabella, pedrinhas misteriosas. Nas redes sociais, o namorado de Wanessa Camargo compartilhou o momento com os seguidores do Instagram, nesta sexta-feira (27).

Entretanto, Zezé pôde escolher entre duas opções de presente. Durante o seu discurso, Dolabella contou que ficou surpreendido quando o sogro escolheu a opção mais diferenciada. Além das pedrinhas, o artista poderia optar por uma camisa de alfaiates feita sob medida com o seu nome escrito do tecido.

"É uma experiência com um Xamã para visitar a ancestralidade. Um mestre indígena que detém todo o conhecimento ancestral da floresta e pode fazer o que quiser. É uma imersão com um Xamã. Queria te presentear com uma coisa que eu vivi e que mudou a minha vida”, afirmou ele.

E completou: "Aqui é uma experiência de alfaiates chiquérrima, que vai ter uma camisa feita sob medida para você e com o seu nome”. Depois de pensar, Zezé Di Camargo decidiu ficar com a experiência com o Xamã. "É uma experiência diferente, quero ir”, afirmou.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o presente. "Fiquei com dó do Zezé e nem dele eu gosto", comentou um usuário. "Vergonha eu tenho de lembrar que já fui fã do Dado", comentou mais um. "Ele tendo que aceitar porque foi a única família que sobrou depois da papagaiada da atual", disparou outro.