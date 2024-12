Pabllo Vittar expõe companhia aérea após perder mala em aeroporto

O pós Natal da cantora Pabllo Vittar não tem sido fácil. Nas redes sociais, a artista fez um longo desabafo após perder a mala no aeroporto durante um voo de Uberlândia com destino a São Paulo. Segundo a artista, havia itens de valor e do seu trabalho na bagagem que está desaparecida até o momento.

"Hoje a volta do pequeno recesso de Natal virou mais um pesadelo graças a Latam. Começando com o voo atrasado e sem decolar devido ao peso do avião, que não foi calculado para pousar em CGH [Aeroporto de Congonhas, em São Paulo]!", iniciou ela.

"Segundo por perderem a minha mala no voo Uberlândia/São Paulo cheia de itens de valor (real e afetivo), além de muitos itens necessários para meu trabalho nesse final de ano. Estranhamente dizem que 'por conta do peso do avião' retiraram algumas malas sem avisar os passageiros do avião."

Na sequência, a cantora revelou que a bagagem possui um sistema de rastreamento para casos de perda. "E mais estranho ainda que minha mala possui AirTag [dispositivo de rastreamento] e desde às 10h16 da manhã eu não consigo localizá-la de manheira alguma", acrescentou Pabllo.

Indignada com a situação, a cantora expôs a companhia aérea marcando em um post e cobrou uma solução para o problema. "Eu não consigo localizar minha mala mesmo sabendo que a Latam só opera voos de Uberlândia com destino a São Paulo! Cadê minha mala, Latam?", questionou. Atém o final desta matéria, a empresa não se pronunciou.