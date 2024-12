Barrados, ex-BBBs lamentam seleção da TV Globo para chamada de programa

A chamada para o "BBB 25" está dando o que falar. Durante as gravações do especial "Bodas de Prata" do reality, que foi exibido na última quinta-feira (26), na TV Globo, alguns ex-BBBs foram selecionados pela emissora para gravar a chamada do próximo programa de 2025. No entanto, os que ficaram de fora resolveram se pronunciar nas redes sociais.

Vale lembrar que, o critério de escolha para a seleção dos participantes ocorreu apenas para aqueles que, de alguma forma, fizeram história nas suas edições. Entretanto, alguns participantes como Sabrina Sato, Diego Alemão e Grazi Massafera não foram vistos na chamada.

Além desses, Hariany Almeida, que participou da 19ª edição do programa e foi expulsa ao empurrar a colega, usou uma figurinha de "triste" para comentar a publicação oficial da chamada. Quem também expressou a sua indignação foi o participante Michel, do "BBB 24". O rapaz afirmou estar se sentindo frustrado.

Entre os convidados, estavam: Kleber Bambam (BBB 1), Fani Pacheco (BBBs 7 e 13), Rafinha (BBB 8), Anamara (BBBs 10 e 13), Dicesar (BBB 10), Serginho (BBB 10), Daniel Rolim (BBB 11), Ana Paula Renault (BBB 16), Jéssica Mueller (BBB 18), Kaysar Dadour (BBB 18), Gleici Damasceno (BBB 18), Babu Santana (BBB 20).

Esteve presente também, Ivy Moraes (BBB 20), Thelma Assis (BBB 20), Gil do Vigor (BBB 21), Fiuk (BBB 21), Caio Afiune (BBB 21), Juliette (BBB 21), Arthur Aguiar (BBB 22), Fred Nicácio (BBB 23), Davi Brito (BBB 24), Beatriz Reis (BBB 24) e, por fim, Fernanda Bande (BBB 24).