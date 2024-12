Kelly Key surpreende ao revelar convite para o BBB25

A cantora Kelly Key recentemente decidiu responder perguntas em seu perfil no Instagram. Dentre os questionamentos, seus seguidores quiseram saber se a artista aceitaria o convite para participar do Big Brother Brasil (BBB).

Sem hesitar, a cantora afirmou preferir, por ora, estar do outro lado da telinha torcendo por amigos a participar do jogo em si: “Acho que combino mais com assistir e torcer por amigos do que estar lá dentro participando. Pelo menos por enquanto”, respondeu.

Kelly Key também aproveitou para desmentir boatos de que estaria no BBB25 com a filha, Suzanna Freitas: “Sei que vocês acham que estarei lá, eu e a Su, mas não estaremos. Não vou mentir que até fomos sondadas. Porém, assim como outros convites para o BBB, eu neguei”, completou.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que a artista é convidada. Em 2020, ela revelou ter sido chamada para a 20ª edição, mas recusou, alegando que não era seu momento. Já em 2021, foi convidada para o programa “Plantão BBB”, no qual comentou sobre o jogo e os participantes.

Na internet, muitas pessoas manifestaram o desejo de ver Kelly Key no programa: “Eu amaria! A Kelly é maravilhosa, e a Su tem a mesma vibe”, comentou uma seguidora. “Seria legal, porém, como falaram, já não vão mais”, completou outra internauta.