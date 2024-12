Jade Picon é flagrada curtindo show com ex-affair; saiba quem!

A Jade Picon deve ter pensado que ninguém viu, mas foi parar nas páginas de fofoca curtindo o show do "Numanice" agarradinha com o ex-affair, o ator André Lamoglia. O jovem é conhecido por participar da série Elite, da Netflix. O flagra aconteceu, no último domingo (29), na praia de Maracaípe, litoral sul do Pernambuco.

De acordo com o perfil "Condomínio da Fifi", André Lamoglia estaria hospedado na mesma mansão que a beldade, que escolheu o local para passar o Réveillon. Nas redes sociais, a ex-bbb tem compartilhado alguns registros com os amigos e como tem sido a sua estadia no lugar paradisíaco.

Para quem não acompanhou, os pombinhos viveram um affair em abril de 2023. A relação entre eles não foi muito longe. O ator é brasileiro, mas mora na Espanha, onde grava a série da Netflix. Em setembro de 2022, os dois se conheceram no Rock in Rio, mas o relacionamento não floresceu na época.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o romance. "Eu adoro esse casal viu, rolo antigo, mas sempre frequente", comentou um usuário. "Se continuar em 2024, acaba amanhã", opinou outro. "Ano que vem já sabemos onde Jade passará o ano e com quem", disse mais um.

Vale lembrar que a famosa chegou a se relacionar, recentemente com empresário Nader Fares, primo de Abdul Fares, noivo de Marina Ruy Barbosa. No entanto, a relação não foi para frente. Atualmente a atriz se encontra solteira.