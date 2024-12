Arthur Aguiar dá fora em repórter após ser questionado sobre traição

O Arthur Aguiar respondeu na lata um repórter que teria feito uma pergunta sobre traição. Durante a sua participação no Jogo das Estrelas, no Maracanã, o ator conversou com a imprensa nos bastidores do estádio após a partida, no último domingo (29).

No entanto, o clima ficou tenso após um repórter do programa "Fofocalizando", se dirigir ao famoso. "Por falar em 2024, esse ano o mundo dos famosos foi abalado por algumas traições. Jogador de futebol, cantor... qual é aquele que não trai? Aquele que trai menos? O ator, o jogador de futebol ou o cantor?", perguntou o jornalista.

Aparentemente desconcertado, Arthur Aguiar deu um fora no repórter. "Eu vim aqui dar entrevista pra você com a maior boa vontade do mundo e você veio tocar num assunto...", falou. Na sequência, o jornalista tentou se explicar: "É uma pesquisa que a gente tá fazendo no 'Fofocalizando'".

Logo, Arthur respondeu: "Eu sei, eu entendo. Mas eu acho que assim: eu vim aqui. Eu poderia ter descido direto, poderia ter acenado de fora... e você quis tocar num ponto que você sabe que é um ponto que dá um 'hype' porque eu sou uma pessoa que já passei por uma situação dessa".

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o episódio. "Tá certo gente, repórter inconveniente", opinou um usuário. "Aguentou muito e ainda foi simpático no fecho", escreveu outro. "Repórter quis lacrar e foi lacrado", comentou mais um.