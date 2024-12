Atores da Globo são flagrados aos beijos; veja quem

A atriz Débora Nascimento foi flagrada junto ao ex-namorado de Rafa Kalimann, o ator e produtor Allan Souza Lima, durante uma viagem pela Bahia para celebrar o Ano-Novo. Parece que a fila também andou para o artista.

Um mês após o término com Rafa, Allan estaria vivendo um romance com Débora Nascimento. Segundo informações, os dois foram vistos aos beijos em Caraíva, na Bahia, prontos para curtir muito bem o ano novo.

De acordo com o programa Fofocalizando, rolou até beijo em público, e parece que, fora das redes sociais, o casal está firme. Testemunhas que estavam no local confirmaram os beijos e alegaram até terem filmado, mas, na internet, os pombinhos seguem com máxima discrição.

Vale lembrar que, depois de Rafa Kalimann, este é o primeiro romance público de Allan. Ele e Rafa terminaram o relacionamento após um ano juntos, deixaram de se seguir nas redes sociais e, em meados de novembro, confirmaram o término.

Nas redes, o novo casal está dando o que falar. “Que lindos, ele merece e ela merece!”, comentou uma seguidora. Por outro lado, internautas elogiaram o ator: “Ele tem o molho. A gata está passando bem”, escreveu outra seguidora.