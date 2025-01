Ex-BBB gera polêmica em pousada e caso vai parar na delegacia

Big Brother Brasil 24", se envolveu em uma baita confusão após criticar uma pousada em Maracaípe, Pernambuco, na última quinta-feira (2). A moça passou os últimos dias de 2024 hospedada no local. A ex-BBB Deniziane Ferreira , que participou do "", se envolveu em uma baita confusão após criticar uma pousada em Maracaípe, Pernambuco, na última quinta-feira (2). A moça passou os últimos dias de 2024 hospedada no local.

No entanto, a fisioterapeuta relatou uma série de acusações contra a pousada. Segundo ela, o quarto em que estava não era limpo e, durante os seis dias que esteve hospedada no local, a limpeza foi realizada apenas duas vezes. Além disso, ela revelou que o chuveiro dava choque nas pessoas.

Em resposta, a pousada relatou o mau comportamento da hóspede. "A moça colocava som alto no quarto dela sem se preocupar com o bem-estar de outros hóspedes", ressaltou o estabelecimento, que chegou a compartilhar as reclamações da ex-BBB no perfil oficial da pousada.

E seguiu com as reclamações. "Ela e seus amigos não respeitaram as normas de convivência da pousada e, ao final da estadia, exigiram reembolso, o que consideramos uma falta de respeito com a equipe e com as regras da casa", afirmou a pousada.

Na sequência, Deniziane Ferreira acusou a pousada de espalhar informações falsas sobre sua estadia, incluindo alegações de que ela teria tratado mal os funcionários e pedido reembolso indevido. Ela negou essas acusações, esclarecendo que pagou integralmente pela hospedagem antes do check-in e que os problemas com a pousada foram relacionados à falta de limpeza e defeitos no chuveiro e na luz.

Any denuncia caso à Polícia Civil de Pernambuco

O caso foi parar na Polícia Civil de Pernambuco. Após a situação as publicações, Any postou a foto de uma delegacia, indicando que está tomando medidas legais contra a difamação. Ela afirmou ter provas concretas para refutar as alegações falsas.