Pastor André Valadão explica área vip dentro da igreja

O imbróglio envolvendo a família Valadão parece não ter fim. Dessa vez, o pastor André Valadão precisou se justificar após repercutir na web a existência de uma área vip na igreja da Lagoinha. O líder religioso explicou o motivo do espaço reservado.

Segundo André, figuras públicas não podem viver uma "vida comum". No entanto, a criação do espaço exclusivo gerou revolta entre os fiéis, que questionaram o pastor sobre a necessidade dessa organização. Nas redes sociais, um internauta perguntou sobre a existência da área VIP.

Em resposta, o pastor disse: "Na igreja ninguém é mais importante que ninguém, porém são inúmeras pessoas que, infelizmente, por razões pessoais e até mesmo públicas, não têm o privilégio de poder assentar onde querem e nem mesmo viver uma vida comum mais."

Em seguida, André ressaltou que figuras públicas frequentemente enfrentam assédio, incluindo produção não autorizada de imagens e vídeos. "Essas desejam ir aos cultos e existe uma busca em como atender essas pessoas também", disse o líder religioso, na tentativa de amenizar a situação.

Nas redes sociais, as declarações do líder religioso não convenceram os usuário do Instagram. "Na Lagoinha de Alphaville, já sentei ao lado do Safadão, Cesar filho, já vi a Simone e nunca vi ninguém os assediar, e estavam sentados em locais comuns. Entendo a área VIP, mas não acho necessária", disse um usuário.

"Jesus vivia ameaçado, perseguido, as pessoas queriam tá perto dele o tempo todo, muitos viajavam dias para encontrá-lo e ele nunca teve mordomias, lugares privilegiados, ou lugares separados dos outros. Ele vivia no meio do povo, mesmo com tanta fama", ressaltou outro.