Fernanda Torres surpreende em discurso no Globo de Ouro: "não preparei nada"

A atriz Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro 2025 na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama com "Ainda Estou Aqui". A brasileira superou as atrizes Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton, Kate Winslet e Pamela Anderson. Antes, o longa concorria na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, porém acabou perdendo para o filme francês "Emilia Perez".

Durante o discurso, Fernanda afirmou que não havia preparado nada, pois não sabia se estava pronta para o momento. Em suas palavras, exaltou as atrizes concorrentes, agradeceu ao diretor da obra, Walter Salles, a toda a equipe e, claro, não deixou de agradecer à sua mãe, Fernanda Montenegro.

“E, é claro, eu quero dedicar esse prêmio à minha mãe. Vocês não têm ideia. Ela estava aqui há 25 anos. E isso é uma prova de que a arte pode resistir através da vida, até mesmo durante os momentos difíceis pelos quais a personagem que eu interpretei, Eunice Paiva, passou”, disse.

Fernanda aproveitou o momento para relembrar que sua mãe esteve no mesmo lugar que ela há 25 anos e destacou que a arte resiste ao longo da vida. Também incluiu no discurso a importante mensagem do longa sobre os tempos da ditadura, ressaltando que serve como um alerta para que momentos sombrios como aqueles jamais se repitam.

“E o mesmo acontece no mundo hoje. Tanto medo. Este é um filme que nos ajudou a refletir sobre como sobreviver em tempos como esses. Então, para a minha mãe, para a minha família, para o Andrucha (marido de Fernanda), para o Selton, para os meus filhos e para todos: muito obrigada ao Globo de Ouro, a Michael Parker, a Mara e a tantas pessoas. Muito obrigada!", completou.