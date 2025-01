Veja a reação de Fernanda Montenegro ao Globo de Ouro de Fernanda Torres

Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro 2025 na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama com "Ainda Estou Aqui" e emocionou milhões de pessoas com seu discurso. Sua mãe, Fernanda Montenegro, que há 25 anos também ganhou uma estatueta na mesma premiação, viralizou nas redes sociais com sua reação à vitória da filha.

A lendária atriz celebrou o Globo de Ouro da filha enquanto estava na sala de casa, no Rio de Janeiro. O produtor teatral Alex Júnior compartilhou o vídeo em suas redes sociais. Na gravação, Montenegro aparece sentada e concentrada na TV.

Assim que Viola Davis lê o nome no cartão, mas sem anunciar ainda, Montenegro solta uma expressão de tensão e, nervosa, dispara: “Jesus...”. Quando o nome da filha é anunciado, a atriz levanta os braços para comemorar, enquanto gritos são ouvidos. "Ganhamos, dona Fernanda", exclama Alex.

Vale lembrar que, há 25 anos, Fernanda Montenegro concorreu na mesma categoria, mas acabou perdendo o prêmio para Cate Blanchett. Hoje, sua filha, Fernanda Torres, se consagra como a única brasileira a ter a estatueta em casa. Em um discurso que emocionou o país, Fernanda dedicou o prêmio à mãe.

A internet parou, e milhões de brasileiros comentaram a vitória da artista: “O que o Brasil não fez no futebol, Fernanda Torres fez no cinema”, brincou um seguidor. “Ela está em completo êxtase. Que orgulho dessa mulher!”, disparou uma seguidora.