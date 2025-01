Regina Volpato dá lição de moral em mãe homofóbica

Desde sua saída do SBT, Regina Volpato tem se dedicado a criar conteúdos reflexivos para suas redes sociais, com foco em conselhos e interações diretas com seus seguidores. Na última terça-feira (07), a apresentadora chamou atenção ao responder com firmeza um comentário homofóbico enviado por uma seguidora.

Tudo começou quando uma mulher afirmou que não aceitava o relacionamento gay da filha, de 23 anos. “Desconfio que a [minha] filha de 23 anos está namorando uma menina escondida. Não aceito. O que faço?”, questionou a seguidora.

Regina foi direta na resposta: “Fique com a sua 'não-aceitação', porque você não pode fazer nada”, disparou. “Confiar em você ela já não confia, porque, senão, você não estaria desconfiando; você teria certeza, porque ela teria te contado. Ela é maior de idade, tem o direito de namorar quem quiser, e não está fazendo nada de errado”, destacou.

A apresentadora seguiu reforçando seu ponto de vista: “Me desculpa, é a minha opinião. Você mandou para eu dizer o que eu acho, e eu acho que você pouco pode fazer. Acho que ela não está fazendo nada escondido. Se ela está namorando e está feliz, ela vai continuar com esse relacionamento.”

Regina concluiu sua resposta com uma reflexão: “Você pode atrapalhar, pode tentar impedir, mas isso só vai afastar sua filha de você. Agora, por que não aceita? Meu amor, ela não está fazendo nada de errado. Você está afastando sua filha de você, e isso, sim, é um problema — não a moça com quem ela está namorando.”