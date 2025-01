Claudia Leitte x Ivete Sangalo: Saiba quem rompeu relações primeiro

O imbróglio envolvendo Claudia Leitte e Ivete Sangalo parece não ter fim! Após a loira causar uma grande polêmica envolvendo a música "Caranguejo", Veveta, como é conhecida entre os fãs, demonstrou a sua insatisfação com a atitude da colega de palco. Na quarta-feira (8), ambas deixaram de se seguir nas redes sociais.

No entanto, quem resolveu colocar um ponto final na amizade, foi a famosa Claudinha. De acordo com o portal "B News", a cantora teria bloqueado Ivete do seu perfil no Instagram, o que fez automaticamente que as duas deixassem de seguir uma a outra.

Para quem não acompanhou, a confusão aconteceu em dezembro do ano passado. Claudia Leitte resolveu fazer uma alteração na música "Caranguejo", o que causou grande polêmica no meio artístico. A cantora, que agora se denomina evangélica, substituiu o nome Iemanjá por Yeshua, que significa Jesus em hebraico.

Na ocasião, o político Pedrinho Tourinho se manifestou sobre o assunto e o comentário foi curtido por Ivete. Sem citar o nome de Claudia, o secretário da Cultura e Turismo de Salvador disse: "Se é para celebrar os 40 anos do Axé Music, que seja para celebrar com respeito, fortalecendo seu fundamento, ajustando desequilíbrios, valorizando sua verdade, avançar caminhando pela frente", disse.

Ele ainda frisou que o ato tratava-se de "racismo religioso". "Não podemos admitir desrespeito, apropriação e retrocesso, novamente. Quando um artista que se diz parte desse movimento, saúda o povo negro e a cultura, reverencia a percussão e musicalidade", destacou.