Mãe de Gracyanne teme que filha passe mal no BBB 25: "vai passar"

A musa fitness Gracyanne Barbosa e sua irmã, Giovanna Jacobino, foram confirmadas no BBB25 na última quinta-feira (09), durante o Big Day. Conhecida por sua alimentação regrada, rotina fitness e treinos intensos, Gracyanne ficará um longo período confinada na casa mais vigiada do Brasil. Sua mãe, Ledir Jacobino, revelou estar um pouco preocupada com a saúde da filha no programa.

Em entrevista exclusiva à Coluna Mariana Morais, Ledir comentou que Gracyanne nunca passou tanto tempo sem consumir ovos e que sua maior preocupação é com possíveis problemas de saúde da filha durante o confinamento. “Minha maior preocupação é ela passar mal, e ela vai passar. Ela nunca ficou sem ovos, sem batata-doce”, revelou.

Em tom descontraído, Ledir brincou sobre as restrições alimentares da filha, mencionando o hábito pouco provável de Gracyanne comer fast food. “Vai comer McDonald’s? Duvido!”, comentou, bem-humorada, durante a entrevista.

Sobre Giovanna, Ledir afirmou estar mais tranquila em relação à alimentação, já que a filha caçula come de tudo e não tem restrições. Ainda assim, mencionou que Giovanna é inexperiente no universo das celebridades e expressou sua expectativa de que ambas se mostrem autênticas dentro do programa.

Dona Ledir também destacou que, após superar a fase inicial de nervosismo, Giovanna pode surpreender. “Ela é engraçada, inteligente, e faz tudo o que a Gra fala para ela fazer e vice-versa”, disse a mãe, mostrando confiança no potencial das filhas.