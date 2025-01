Fã relata momento inesquecível com Adriana Esteves e Vladimir Brichta

Um internauta viralizou recentemente nas redes sociais ao compartilhar um relato emocionante sobre como conheceu a atriz Adriana Esteves e o marido, o ator Vladimir Brichta. O encontro aconteceu durante a gravação de uma cena na praia, e os dois mostraram ser extremamente simpáticos.

O internauta contou que ficou mais de uma hora observando, hipnotizado, enquanto os artistas gravavam um comercial. Adriana, percebendo a presença dele, aproximou-se e disse: “Olha, não posso sair agora, mas quando eu terminar aqui, vamos tirar uma foto?”.

Após o fim da gravação, o casal começou a se afastar sem falar com o fã. No entanto, alguns passos à frente, Adriana gritou: “Vladimir, o menino!” e voltou para conversar com o rapaz, que mencionou estar suando muito.

Eles retornaram, e Adriana pediu desculpas, deu um beijo e um abraço no fã, e tiraram a tão esperada foto. O jovem chegou a pedir para ela não o abraçar por estar suado, mas a atriz, com sua simpatia característica, respondeu: “Bobagem, você ficou aqui até agora por nossa causa, é o mínimo que podemos fazer.”

Segundo o relato, o episódio aconteceu há cerca de 10 anos. Na internet, os comentários foram repletos de elogios ao casal: “Amo esses dois! Talento puro e simpatia garantida”, comentou um outro seguidor nas redes.