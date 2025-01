Paris Hilton faz forte relato ao mostrar mansão destruída por incêndio

A mansão da eterna "patricinha de Beverly Hills", Paris Hilton, ficou completamente destruída pelos incêndios que atingiram a Califórnia, nos Estados Unidos. A beldade, no entanto, resolveu retornar ao lugar e mostrar para os seguidores como ficou a casa de praia em que viveu, em Malibu.

Em uma publicação no Instagram, ela escreveu: “Estou aqui, no local que era nossa casa, e a dor é verdadeiramente indescritível. Quando vi as notícias pela primeira vez, fiquei em completo choque; não conseguia processar. Mas agora, estando aqui e vendo com meus próprios olhos, parece que meu coração se partiu em um milhão de pedaços.”

A Empresária, que comprou a mansão em 2021 por US$ 8,4 milhões (cerca de R$ 51 milhões na cotação atual), relembrou alguns momentos que viveu no local: “Esta casa não era apenas um lugar para morar – era onde sonhávamos, ríamos e criávamos as memórias mais lindas como família. Foi onde Phoenix, com suas pequenas mãos, fez obras de arte que guardarei para sempre, onde o amor e a vida preenchiam cada canto. Ver tudo reduzido a cinzas… é devastador além das palavras”, escreveu.

“O que parte ainda mais meu coração é saber que esta não é apenas a minha história. Tantas pessoas perderam tudo. Não são apenas paredes e telhados – são as memórias que transformaram essas casas em lares. São as fotos, os objetos guardados com carinho, as peças insubstituíveis de nossas vidas”, continuou.

Apesar de ter perdido a mansão, Paris Hilton disse estar aliviada por sua família e seus animais estarem a salvos: “E ainda assim, em meio a essa dor, sei que sou incrivelmente sortuda. Meus entes queridos, meus bebês e meus animais de estimação estão seguros. Isso é o mais importante, e estou me agarrando a essa gratidão com tudo o que tenho.”