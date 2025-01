Virginia mostra resultado após retirada de hérnia umbilical

A influenciadora Virginia Fonseca surpreendeu os seguidores após mostrar os resultado da cirurgia realizada na região do umbigo. Sem os curativos, a apresentadora do SBT compartilhou uma foto nas redes sociais, mostrando o local transformado.

A beldade realizou o procedimento devido a uma hérnia umbilical que desenvolveu no período em que esteve gestante dos seus três filhos, Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo de 4 meses.

Apesar de sempre compartilhar com os fãs o seu corpo, Virgia, antes de realizar o procedimento explicou que a hérnia a incomodava esteticamente. "Eu tenho hérnia, com as gestações ela saiu para fora, depois da Maria Flor", contou.

Virginia também explicou que não conseguia mais usar piercing. "Depois da Maria Alice eu voltei a usar piercing, e depois da Maria Flor não consegui mais voltar com meu piercing porque ficava torta por conta da hérnia", iniciou a explicação, continuando: "Me incomodava bastante, me incomoda. E hoje eu vou tirar, ela, se Deus quiser."

Além do umbigo, Virginia Fonseca revelou o que iria fazer também nos seios. "E vou fazer a mastopexia no peito, aproveitar e já arrumar meu peito. O que eu falo sempre? Depois de três filhos, não é mais peito, é teta", brincou a famosa.