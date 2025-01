BBB 25: sister do grupo pipoca recebe torcida de ex-companheiro cantor

O BBB nem começou, mas já tem participante recebendo torcida do lado de fora da casa. Trata-se da policial militar, Aline Patriarca, que viveu um affair com o cantor Felipe Escandurras. O artista é considerado um dos maiores compositores da música baiana, com hits nacionais no portfólio.

A policial militar e também influenciadora tem 32 anos. Ela foi anunciada como uma das participantes da nova edição do Big Brother Brasil 2025, na última quinta-feira (9). De Salvador, a jovem faz parte do grupo Pipoca e entrou no reality em dupla com o amigo Vinícius, de 28 anos.

Durante uma entrevista concedida ao portal "BNews", Felipe Escandurras contou como a beldade pode ganhar o público e, quem sabe, se tornar a grande campeã do reality. "A gente segue amigos sim, conversamos muito sobre a participação dela", iniciou.

"Aline é uma menina mega esforçada, do bem e merece fazer sucesso na vida. Conheço Aline por trás da internet, mãe, família, realidade da vida. Eu já fiz torcida para pessoas que nunca vi pessoalmente, então pra ela a torcida tem que ser dobrada. Espero que ela faça um bom jogo e se destaque positivamente no reality", contou.

O artista, na ocasião, revelou que se a pipoca não for campeã será uma das finalistas. "Sem dúvidas. Aline é muito desenrolada. Se não for a campeã, certamente será uma das finalistas", declarou ao reforçar o time de famosos que prestou apoio para influenciadora na web.