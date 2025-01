Anahí é acusada de fraude no The Masked Singer mexicano

A cantora Anahí, ex-integrante do grupo RBD, está sendo investigada por suspeita de fraude e manipulação no programa "¿Quién es la Máscara?", a versão mexicana de "The Masked Singer". A emissora Televisa acusa a artista e sua empresária, Danna Vázquez, de violarem cláusulas contratuais e divulgarem informações sigilosas sobre o programa para a imprensa.

Segundo as acusações, Anahí e Danna teriam repassado ao portal "Quién" informações sobre o retorno da cantora à televisão, o que configuraria uma violação contratual. O produtor executivo da emissora, Miguel Ángel Fox, está à frente das investigações.

As apurações indicam que Danna Vázquez teria tido acesso à lista secreta de participantes do programa e repassado informações confidenciais à revista TV Notas. Para conduzir o caso, a Televisa contratou um escritório especializado em investigações.

Além do vazamento de informações privilegiadas, a empresária teria exigido antecipação das perguntas das coletivas de imprensa para a artista. Após ter o pedido negado pela Televisa, Danna teria ameaçado retirar Anahí das coletivas.

A cantora fechou um contrato de dez participações no reality por um valor de USD 400 mil, cerca de R$ 2,4 milhões na cotação atual. Entre as informações vazadas estariam spoilers da competição, comprometendo o formato do programa, o que a emissora classifica como uma situação grave.

Em nota, Anahí lamentou a situação. “Aceitei as regras do programa e sempre agi com as melhores intenções, em plena coordenação com a equipe de produção. Portanto, as acusações mencionadas são absolutamente falsas. Para mim, o que está acontecendo é muito doloroso, porque agi de boa-fé e, agora, com argumentos absurdos, tentam me prejudicar e manchar minha reputação e meu trabalho”, declarou a artista.