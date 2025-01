BBB 25: Climão entre irmãos Hypólito marca primeira prova

O BBB25 começou com tudo, trazendo uma prova de resistência já no primeiro dia de reality. No entanto, além da competição, o clima de tensão se instalou rapidamente na casa. Diego e Daniele Hypolito protagonizaram um desentendimento logo na estreia.

A dinâmica da prova exigia que os jogadores de cada dupla mantivessem um cabo esticado em um aperto de mão, suspensos e próximos a argolas. Se a logomarca do patrocinador ou o cabo encostassem nas argolas, a dupla seria eliminada.

Quando a campainha soava, um produto era exibido no telão, e um dos participantes precisava pegar a caixa correspondente na esteira e passá-la ao parceiro, que deveria depositá-la em sua raia dentro do tempo determinado.

Diego e Daniele foram eliminados por volta das 2h13 da manhã. Daniele, ao se assustar com a sirene da prova, acabou causando a eliminação da dupla. A situação resultou em um momento tenso entre os irmãos, com Diego perdendo a paciência e repreendendo Daniele.

"Desculpa, Di", pediu Dani. "Você é atleta, cara, presta atenção! Você tá nervosa", retrucou Diego, visivelmente irritado com a eliminação. Nas redes sociais, os internautas não perderam tempo e reagiram com memes: "O Diego Conká querendo se revelar", brincou uma seguidora. Outro comentário ironizou: "Não pode errar agora, Diego?", acompanhado de uma foto do atleta caindo no chão durante uma competição de atletismo.