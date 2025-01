Lady Gaga: Show no Rio é confirmado e detalhes são revelados

Lady Gaga é confirmada no Rio - (crédito: Reprodução: Redes Sociais)

A cantora Lady Gaga está confirmadíssima para se apresentar em um mega show na Praia de Copacabana este ano. Segundo informações reveladas por Lauro Jardim, de O Globo, mais detalhes sobre a apresentação da artista foram divulgados.

"Lady Gaga: Todo Mundo no Rio" será o nome oficial do evento, que ocorrerá no dia 3 de maio, às 21 horas. A apresentação promete ser um marco para os fãs da cantora americana e o maior público dela na carreira.

Bernardo Fellows, chefe da área de eventos da Prefeitura do Rio de Janeiro, assinou nesta madrugada o documento que autoriza a realização do show pela produtora Bonus Track. Vale lembrar que a mesma produtora foi responsável por viabilizar a vinda de Madonna no ano passado.

O documento especifica que uma área de 28 mil metros quadrados será utilizada para o evento gratuito. Contudo, diferentemente do show de Madonna, não haverá fogos de artifício desta vez. Em compensação, grandes telões serão instalados ao longo da praia para garantir que todos acompanhem o espetáculo.

Além da infraestrutura do show, estão previstas a instalação de vários banheiros químicos na praia e na orla. O término da apresentação está programado para as 23h30, totalizando duas horas e meia de espetáculo. A expectativa é reunir cerca de 1 milhão de fãs no local.