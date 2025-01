BBB 25: Gracyanne surpreende ao exaltar Viviane Araújo

O BBB25 está cheio de surpresas, e isso é apenas o começo. Na manhã de hoje, Gracyanne Barbosa surpreendeu ao elogiar Viviane Araújo, também ex do cantor Belo, durante uma conversa na área externa da casa mais vigiada do Brasil.

Confinada no reality, a musa fitness conversava com Marcelo após seus exercícios matinais nesta terça-feira (14). O assunto era Carnaval, e Gracyanne admitiu ser mangueirense enquanto rasgava elogios a Viviane, colocando um ponto final nos boatos de rivalidade entre elas.

Durante o papo, Gracyanne recomendou ao colega uma visita ao Salgueiro. Marcelo perguntou quem é a rainha de bateria da escola, e a sister prontamente respondeu: "Viviane, maravilhosa! Uma das rainhas que estão há mais tempo. Vocês vão vê-la desfilar."

Vale lembrar que Gracyanne foi casada com Belo por 16 anos, mas o término do relacionamento foi anunciado em abril do ano passado. Na época, a internet ficou em alvoroço, relembrando declarações do cantor sobre ter traído Viviane Araújo.

No entanto, Belo negou que Gracyanne tenha sido o pivô da separação de seu relacionamento de nove anos com a musa do Salgueiro. "Nunca fiz mal nenhum a ela [Viviane]. Se fiz, foi lá atrás. Gracyanne nunca fez nada para Viviane. Gracyanne não tem nada a ver com o ponto final do relacionamento de Belo e Viviane Araújo. Traí ela, sim, mas não com a Gracyanne, e ela sabe disso. Nós não fomos santos nessa relação", declarou ele ao programa Fofocalizando na época.