Ana Maria Braga é afastada outra vez de programa e motivo vem à tona

A apresentadora Ana Maria Braga precisou ser mais uma vez afastada do programa "Mais Você". Dessa vez, a famosa justificou a ausência na atração matinal da TV Globo. Vale lembrar que a veterana foi substituía, às pressas, por Tati Machado na última segunda-feira (13).

Entretanto, para a exibição dessa terça-feira (14), a apresentadora Talitha Morete foi intimada para ocupar o posto. Nas redes sociais, Ana Maria explicou o motivo de sua ausência: "Pessoal, vou precisar de mais um dia para me recuperar", continuou.

Na ocasião, Ana contou que foi diagnosticada com uma 'bactéria do litoral': O médico manda repousar e nós obedecemos! Atestamos aqui que a bactéria do litoral subiu a serra. Por favor, se cuidem. Nos vemos em breve. Beijão", afirmou Ana.

Durante a exibição do programa "Mais Você", Talitha atualizou o estado de saúde da apresentadora. "Ela segue de repouso. Pegou a infecção que rolou na Baixada Santista", disse a apresentadora, que recebeu Tati Machado para apresentar o quadro Giro BBB.

Secretaria de Estado da Saúde confirma novo vírus no Estado

Para quem não acompanhou, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) confirmou, por meio do Instituto Adolfo Lutz (IAL), a presença de "norovírus" em amostras humanas de fezes coletadas na Baixada Santista, no litoral paulista. As noroviroses representam um grupo de doenças de origem viral, conhecidas como gastrenterites.