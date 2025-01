Rafael Cardoso posta vídeo chamando Globo de "Rede Esgoto"

Na manhã desta quarta-feira (15), o ex-ator global Rafael Cardoso publicou nos stories do Instagram um vídeo que mostra a jornalista Daniela Lima, da GloboNews, elogiando o SUS. No entanto, na mesma postagem, ele criticou a fala da jornalista, o projeto do governo e a Rede Globo.

Na legenda do vídeo compartilhado, Rafael chamou a emissora de "Rede Esgoto de Televisão". No vídeo, Daniela Lima defende o SUS: “A gente é gigante, o SUS é gigante, tem que respeitar essa máquina maravilhosa que coloca o pobre, o rico, todo mundo, numa fila que tem um parâmetro”, afirmou a jornalista.

Ainda nos stories, Rafael criou uma narrativa de “expectativa x realidade” e escreveu: “O SUS da Rede Esgoto de Televisão é maravilhoso, atende pobres e ricos, sqn [só que não]”. Logo abaixo, ele continuou apresentando “a realidade” e mencionou uma reportagem do final do ano passado sobre um homem que morreu enquanto aguardava atendimento em uma UPA na Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro.

Na internet, a atitude do ex-galã gerou polêmica. Muitos usuários comentaram sobre o episódio: “O cara já bateu em mulher, não tem credibilidade nenhuma”, criticou um seguidor. “Decadência de quem perdeu tudo, inclusive a dignidade”, escreveu outra internauta.

Rafael Cardoso acumula um histórico de polêmicas, incluindo um processo por agressão a um idoso, acusações de traição à ex-esposa, a influenciadora Mari Bridi, e a divulgação de um vídeo apoiando piadas homofóbicas feitas por um ex-participante do BBB.