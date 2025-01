BBB 25: Diego Hypólito revela que foi despejado com a família

Na sala do BBB 25, durante a noite de ontem (15), Diego Hypolito conversa com sua irmã, Daniele, e outros participantes sobre as dificuldades que enfrentou antes de entrar no reality. O ginasta revelou que, durante a pandemia, sua vida e a de sua família foram “reviradas”.

"Quando assinamos o contrato do nosso imóvel, que estava no meu nome e no da minha irmã, e que seria para os nossos pais, fomos despejados do apartamento. Esse foi um dia muito marcante na minha vida", contou ele sobre o apartamento em que morava na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Diego aproveitou a conversa para relembrar um momento difícil da infância: "Teve um dia em que não tínhamos nada para comer em casa. Minha mãe conseguiu uma lata de leite condensado com a vizinha e dissolveu no bico do gás. Estávamos há seis meses sem energia, e foi esse leite que nos deu forças para ir treinar".

O atleta também falou sobre o impacto do despejo e como isso o motivou a buscar uma vida melhor para seus pais. "Eu moro com meus pais e decidi que vou continuar morando com eles até que estejam seguros", afirmou.

Para finalizar, o atleta exaltou os pais e relatou que sempre irá ajuda-los. "Eu tenho maior orgulho disso. É uma coisa que eu sempre vou fazer, para o resto da minha vida. Eu nunca teria me tornado um campeão sem meus pais", declara ele.