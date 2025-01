Maíra Cardi revela que sofreu abuso sexual na infância e dá detalhes

A influenciadora Maíra Cardi, revelou recentemente que foi vítima de abuso sexual na infância, quando tinha entre 4 e 7 anos. Ela falou sobre as experiências traumáticas dessa época e afirmou que toma cuidado extremo com a filha Sophia, fruto de seu antigo casamento com Arthur Aguiar.

Em entrevista ao podcast A CEO ta on, de Fátima Pissarra e Vivi Duarte, a influenciadora narrou as experiências. Sofri vários abusos. "Meu primeiro abuso foi com 4 anos, exatamente porque eu não sabia dizer não. No começo, com 4 anos, quando você sofre um abuso sexual, e tem vários níveis, ele te incomoda, você se sente super incomodada”, disse Maíra.

Ela contou que um vizinho a violentava diversas vezes. “Sempre me abusava e era sempre na piscina, eu não gostava, aquilo me incomodava, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Ele enfiava a mão por dentro da calcinha do meu biquíni (…) e eu não tinha menor ideia do que estava acontecendo”, disse.

Além do vizinho, Maíra também comentou sobre um professor de ginástica, que aos 7 anos de idade, pedia para que ela sentasse em seu colo e ele a esfregava na frente de todo mundo. “Com 7 anos, eu sofri um abuso com meu professor de ginástica olímpica, só que esse foi muito mais difícil de perceber “, completou.

Mesmo relatando os abusos ao pai, a influenciadora comentou que ainda se sentia confusa por não saber explicar o que sentia. Em dado momento ela desabafou com seu pai que, a perguntou se era isso mesmo que estava acontecendo. Ela completou dizendo que o professor simplesmente "desapareceu".