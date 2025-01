Neymar revela detalhes da relação com filha caçula

Neymar Jr. revelou para o público como faz para manter contato com a filha caçula, Helena. A menina é fruto de um relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly. Durante um bate-papo com o ex-jogador Romário, a estrela do futebol brasileiro contou detalhes sobre a paternidade.

"Ser pai de menina é muito bom, né?", disse Neymar, antes de detalhar a rotina familiar. "Eu estou curtindo. Uma não mora comigo, mas eu falo com ela quase sempre. A outra está comigo o tempo inteiro", explicou.

Romário, então, perguntou ao atleta se algo havia mudado em sua vida desde que se tornou pai de meninas. Neymar respondeu. "Tu fica mais molenga. Mais mole [risos]. Tu não manda mais em nada. Mas é muito bom. Ser pai de menina é uma das coisas mais maravilhosas que tenho", afirmou.

Vale lembrar que o atleta está aguardando pelo seu quarto herdeiro, uma terceira menina, fruto da relação com Bruna Biancardi. Juntos, eles geraram a pequena Mavie, sucesso nas redes sociais e, que chama atenção pela semelhança com o craque.

Além disso, um quinto filho pode surgir, já que o atacante aguarda pelo resultado do exame de DNA para comprovar a paternidade de Jásmin, de 10 anos. A mãe da criança, Gabriela Gáspar garante que teve um breve affair com o brasileiro.