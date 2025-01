BBB 25: Gracyanne recalcula rota e combina votos com irmãos Hypólito

Gracyanne Barbosa recalculou a rota, na madrugada desta sexta-feira (17). Na presença dos aliados, Diego e Daniele Hypolito, a "Musa Fitness" manifestou o seu interesse em combinar votos. Após a definição da liderança, os brothers conversaram sobre uma possível aliança.

Apesar de afirmar que votar em grupo não faria parte do seu jogo, a dançarina despertou para a competição. "É algo que eu até dizia que não faria, mas agora acho que devemos fazer. Não sei o que vocês acham", disse a musa

E completou: "Não quero que vocês vão para o Paredão. Se acham que vão ser indicados, podemos combinar de votar na mesma pessoa para livrar vocês". Ainda na conversa com Diego e Daniele, Gracyanne levantou a hipótese de Vitória Strada recusar a proposta.

“A gente tem que ter os aliados. Não sei como vai ficar com as meninas do quarto, mas se tiver, acho que tem que ser assim. Enquanto der para proteger os aliados, Vitória e Mateus, a gente vai fazer isso. Mas acho que Vitória não vai querer combinar”, finalizou.

Para quem não acompanhou, a dupla Edilberto e Raíssa já está no primeiro Paredão do BBB 25. Após a Prova do Líder, realizada na última quinta-feira (16), Vinícius e Aline, que venceram a disputa, indicaram os adversários à berlinda.

20) Gracyanne pensa em combinar voto para salvar seus aliados pic.twitter.com/j3U6QITgWG — Tracklist (@tracklist) January 17, 2025