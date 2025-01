Saiba quem é modelo presa acusada de envolvimento na morte de delator do PCC

Jackeline Moreira, de 28 anos, foi presa temporariamente por tráfico de drogas. A ordem judicial ocorreu em meio às investigações da morte do delator do PCC, Antônio Vinicius Lopes Gritzbach. O homem foi morto em novembro em um aeroporto em Guarulhos, São Paulo.

Nas redes sociais, Jackeline é seguida por mais de 11 mil internautas. A empreendedora publica registros do seu trabalho como modelo. Grande parte das postagens são sobre roupas. "Agenda de janeiro aberta! Entre em contato e reserve a sua data. Locações incríveis para você vender muito. Vem comigo que é sucesso", escreveu em uma legenda.

Além de modelo, a moça é bacharel em direito. Em seu perfil do Instagram, ela compartilhou a sua formatura em 2021. Na publicação, Jackeline expressou o seu orgulho pela vitória acadêmica, referindo-se ao diploma como sua "maior conquista".

No entanto, o conhecimento não impediu seu suposto envolvimento com o crime. De acordo com as investigações, a loira, suposta namorada de Kauê Amaral Coelho, teria indicado Antônio Vinicius Lopes Gritzbach aos assassinos no aeroporto.

Além disso, ela teria ficado com o celular da vítima para dificultar as investigações. O aparelho celular foi apreendido, na quinta-feira (16), e a polícia vai tentar recuperar as informações. Em depoimento à polícia, Jackeline negou estar envolvida no assassinato.