BBB25: Amigos revelam motivo de tanta rixa entre Vitória Strada e Mateus

Desde o começo do BBB25, a dupla Vitória Strada e Mateus Pires tem dado o que falar com seus desentendimentos e climões gerados após algumas divergências de jogo e convivência. De interrupções durante conversas a discussões por conta do jogo, as atitudes dos participantes e suas estratégias dentro da casa têm gerado comentários.

O que poucas pessoas sabem — e que foi apurado com exclusividade pela coluna Mariana Morais com uma fonte próxima a Vitória Strada — é que a atriz e o arquiteto têm uma amizade um tanto superficial devido ao pouco tempo em que se conhecem. De acordo com a fonte, Mateus não seria nem a primeira opção da atriz para acompanhá-la no BBB25, mas sim a última.

Antes de Mateus, Vitória teria cogitado chamar uma amiga atriz, que não pôde participar por estar envolvida em um grande trabalho na emissora concorrente da Rede Globo, a Record. Até Daniel Rocha, ator e atual namorado de Vitória, teria sido considerado, mas recusou o convite.

As "CSI" do Twitter, já percebendo a falta de sintonia entre os dois, também fuxicaram e foram até aos posts e primeiras interações entre Vitória e Mateus nas redes sociais e alegaram ser uma amizade com menos de 1 ano.

O episódio mais recente envolvendo a dupla aconteceu na última noite de domingo (19), após a formação do paredão, quando Vitória Strada e Mateus foram puxados por Vilma e Diogo, mas acabaram se safando do perigo.

Depois, a atriz estava no quarto aos prantos conversando com suas aliadas no jogo, enquanto Mateus, novamente, a interrompia: “OIha como eu tô nervosa...”, Mateus começou a falar e Vitória disparou: “Deixa eu falar, caralh*! Tô nervosa pra caralh* e tu não deixa eu falar nunca!”, gritou a sister.