Flordelis comenta sobre vida na prisão: "cemitério de pessoas vivas"

Flordelis, condenada por participação no assassinato do ex-marido, Anderson do Carmo, concedeu uma entrevista ontem (19) ao jornalista Roberto Cabrini, novo apresentador do “Domingo Espetacular”, da Record.

A entrevista foi gravada na penitenciária de Bangu, no Rio de Janeiro. Ao comentar sua atual situação, a ex-deputada federal e cantora gospel revelou: “A minha essência não mudou em nada. O que me trouxe aqui foram enfermidades mentais. Hoje eu sou dependente de medicamentos”.

De acordo com a antiga pastora, o uso de remédios é uma forma de suportar e escapar das dificuldades que enfrenta dentro do presídio. “É como se estivéssemos em um cemitério de pessoas vivas. É muito difícil descrever isso”, comentou.

Ao ser questionada por Cabrini sobre sua perda de peso, ela declarou que emagreceu bastante: “Uns 10, 15 kg mais magra, mas eu fiquei mais magra ainda”. Vale lembrar que a acusada foi condenada a 50 anos de prisão.

A internet não perdoa, e muitas pessoas comentaram a aparição pública de Flordelis: “A nega tá toda maquiada a sobrancelha na régua e está sofrendo, tá mais bem cuidada que muitos aqui fora”, zombou uma internauta. “Comportamento padrão de psicopatia. Zero remorso, zero arrependimento e fala totalmente voltada para si”, comentou um seguidor.