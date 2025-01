Luciano Huck dá lição de moral em Carlinhos Maia e deixa humorista sem rumo

Luciano Huck e Carlinhos Maia protagonizaram um climão na noite deste domingo (19), após o apresentador do “Domingão”, da Globo, interromper o discurso do humorista para repreendê-lo sobre seu posicionamento considerado “isentão” a respeito da forma como influencia pessoas nas redes sociais.

Com mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais, o influenciador aproveitou o espaço no programa para falar sobre as críticas que recebe, com cobranças para que ele e sua equipe se posicionem sobre assuntos que vão além do humor.

“Vou até usar esse espaço aqui, que é tão importante para o país, ao lado de pessoas que comunicam há tanto tempo: levem menos a sério pessoas que fazem vídeos caseiros. As pessoas querem cobrar de alguém que veio de uma cozinha do interior do Nordeste que a gente entenda sobre tudo o que acontece com embasamento”, iniciou.

“Não existe uma faculdade para quem está na internet. Nós somos um batalhão de frente, então vamos errar muito, porque a gente não estudou para isso”, continuou o influenciador, defendendo-se dos internautas.

“Tem inúmeras pessoas que falam coisas importantíssimas e não são seguidas, e isso não é culpa minha. Eu vim com a minha mãe para fazer humor e graça para vocês. Então, não cobrem da gente algo que a gente não se propôs a fazer…”, disse ele, sendo interrompido por Huck logo em seguida.

“Eu concordo com você, mas acho que, com o tempo, a gente vai ganhando maturidade e vivências. Você passa a ter mais consciência do privilégio que é ter tanta gente te seguindo e da responsabilidade que isso traz. Junto com o sucesso vem a responsabilidade; junto com o reconhecimento vem ainda mais responsabilidade. Então, eu concordo com você, mas, quando você se torna um influenciador do quilate que você é hoje, vem também a responsabilidade de saber que o que você fala pode influenciar muita gente”, disparou o apresentador.

Foi visível o desconforto no palco por parte de Carlinhos Maia. O humorista e influencer até tentou se justificar, entretanto, no fim, aceitou o ponto de Huck, até disse que tentaria melhorar e o programa seguiu com a grade programada.