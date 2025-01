Dona Déa Lúcia acusa Carlinhos Maia e transfobia e ele rebate

A participação de Carlinhos Maia no "Domingão" na noite deste domingo (19) deu o que falar. O humorista e influenciador chegou a ficar sem graça com o corte dado por Luciano Huck ao abordar seus posicionamentos nas redes sociais sobre assuntos importantes.

Entretanto, as tretas não se limitaram ao palco e tomaram outras proporções. Dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo (1978–2021), comentou em suas redes sociais que a gravação do programa exibido ontem foi realizada em dezembro, antes do episódio polêmico envolvendo Carlinhos e a cantora Liniker, no qual ele, durante uma viagem à Lapônia, debochou nos stories sobre os pronomes usados pela artista.

No texto, Déa declarou: “Hoje me senti especialmente com a responsabilidade de me posicionar com relação ao que deveria ser a obrigação de todas, todos e todes: respeitar a orientação sexual e a identidade de gênero de qualquer pessoa.”

Ela continuou: “Neste domingo foi ao ar o programa Domingão com Huck, em que o humorista e influenciador digital Carlinhos Maia fez uma participação como convidado. Eu me emocionei com sua história e com a fala da mãe do artista. O programa foi gravado no início de dezembro para ser exibido no mês de janeiro, período em que nós, que trabalhamos no Domingão com Huck, estamos de férias. Não conhecia a história de Carlinhos Maia e foi nesta ocasião que o conheci pessoalmente.”

Para concluir, Déa acrescentou na legenda que o trabalho e a arte de Liniker a emocionam profundamente. No entanto, Carlinhos Maia não deixou as críticas passarem em branco e rebateu: “Enquanto a senhora faz texto, é na MINHA CASA que dezenas de trans, travestis, gays e todos que não estão na TV têm oportunidades reais”, escreveu o humorista.