Antes de morrer, Léo Batista perdeu esposa de forma trágica; entenda

O comunicador e ícone do jornalismo brasileiro Léo Batista faleceu neste domingo (19), aos 92 anos, no Rio de Janeiro, em decorrência de um câncer no pâncreas. Entretanto, o que algumas pessoas talvez não saibam é que, antes de falecer, o jornalista enfrentou uma tragédia pessoal com a perda de sua esposa.

Três anos antes de sua morte, o locutor viveu o luto ao lidar com a trágica partida da esposa, Leyla Chavantes Belinaso, aos 84 anos. Ela faleceu em um acidente doméstico coincidentemente no fim de janeiro, mas de 2022.

Na ocasião, Leyla caiu na piscina da residência, localizada na área externa da casa, enquanto Batista estava no interior. Quando saiu para procurar a esposa, encontrou-a boiando, já sem vida e mergulhou rapidamente para tentar salvá-la.

Desesperado, o jornalista mergulhou na tentativa de resgatar a esposa, mas sem sucesso. De acordo com a PMERJ, a equipe do 18° BPM foi acionada até a casa do jornalista, localizada em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, para atender uma ocorrência de afogamento. O laudo do óbito registrou um infarto.

Ao longo de sua carreira de sucesso, Léo Batista marcou a vida de milhares de apaixonados pelo esporte com suas narrações inconfundíveis. Reconhecido por sua “Voz Marcante”, ele transmitiu com maestria as emoções dos campos para os telespectadores.