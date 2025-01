BBB25: Mateus revela sonho erótico que teve com Marcelo

Parece que Mateus Pires está subindo as paredes. Durante um bate-papo com os brothers na área externa, a dupla de Vitória Strada precisou se explicar após revelar um sonho erótico com Marcelo Marques. O também confinado é marido de Arleane, com quem faz dupla.

“Da próxima vez que você sonhar comigo, pegue leve”, disse Marcelo. Em seguida, o rapaz se aproximou para explicar o contexto do sonho. Ele contou que os seus colegas de quarto o questionaram se ele já havia ficado com algum “Marcelo”. Isso porque, na noite anterior, ele repetiu o nome diversas vezes em sonho.

No entanto, o tal sonho não incomodou Arleane. Totalmente desapegada, a sister chegou a cair na gargalhada com o relato de Mateus. A dupla de Vitória ainda ressaltou estar passando por uma “crise de abstinência” devido ao confinamento.

Vale lembrar que o rapaz é comprometido. De acordo com o jornal Extra, o namorado de Mateus trata-se de Junior Couto. Morador de São Paulo, natural de Natal. Por outro lado, Mateus mora no Rio de Janeiro e, assim, eles vivem um romance à distância.

Nas redes sociais, o sonho do confinado virou assunto entre os internautas. "Gente, eu não teria a maturidade que a Arleane teve não. Como assim sonhando com o meu macho?", comentou um usuário. "Essa Mateus adora causar. Daqui a pouco a Strada vai acabar com a bola dele", escreveu mais um. "O programa nem começou direito, o cara já está subindo as paredes", opinou outro.