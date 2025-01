Barbeiro faz chacota de Carlinhos Maia: "saiu para ser humilhado na Globo"

Edy Jesus, o barbeiro do humorista Carlinhos Maia, divertiu a web, nesta terça-feira (21). Enquanto aparava a barba do influenciador, o rapaz comentou sobre a ida de Carlinhos na rede Globo. No entanto, o profissional não hesitou em comentar que o patrão foi humilhado em rede nacional.

“Minha pergunta é, tu não tem vergonha na tua cara, não? Tu sai da tua casa pra ser humilhado na Globo? Tu não tem vergonha na tua cara, não, bicho? Que agonia, cara!", iniciou o barbeiro enquanto Maia gravava as declarações.

Em seguida, Edy frisou que o chefe poderia ter ficado em casa. "Como é que as pessoas conseguem ser tão cara de pau? Podia ficar bem de boa no conforto da sua casa, tranquilo, aí quer arrumar pra cabeça. ‘Vou arrumar pra ser humilhado’”.

Em tom de brincadeira, Edy fez questão de afirmar que Carlinhos não precisava ter ido na Globo para se humilhar, afinal ele mesmo poderia fazer esse “favor” para o amigo/cliente. “Deixa que eu te humilho aqui mesmo, poxa. Já é pra ser humilhado é melhor ser humilhado pelo barbeiro. Pelo amor de Jesus Cristo. Eu não consigo te entender, não, Carlinhos. Tu tem que ser estudado!”, detonou ele.

Luciano Huck rebate Carlinhos Maia em programa

Vale lembrar que no último domingo (19), foi ao ar o programa "Domingão com Huck". Dentre os convidados estava Carlinhos Maia. O humorista opinou sobre as cobranças que recebe constantemente na web. No entanto, Luciano Huck rebateu as declarações.

“Eu acho que com o tempo a gente vai ganhando maturidade, vivências, você passa a ter consciência do privilégio que é tanta gente te seguindo e a responsabilidade que isso traz. Junto com o sucesso vem a responsabilidade. Junto com o reconhecimento, vem ainda mais responsabilidade”, comentou Huck.