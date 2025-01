Selena Gomez faz chacota de político que ameaçou deportá-la

A cantora Selena Gomez usou as redes sociais nesta segunda-feira (27) para publicar um vídeo chorando pela situação de mexicanos que estão sendo deportados do Estados Unidos. No entanto, pouco tempo depois do vídeo ter ido ao ar, foi deletado.

Após a repercussão, ela voltou a utilizar os stories em prol dos imigrantes latinos, porém, em seguida, deletou de novo. Depois do episódio, um ex-candidato republicano ao Senado por Utah, Sam Parker, pediu publicamente a deportação da cantora e atriz.

Vale lembrar que, entre as publicações, Selana também compartilhou um story relatando que: "aparentemente não está certo ter empatia pelo próximo", também se referindo às deportações em massa nos Estados Unidos.

Na rede social "X", o antigo Twitter, ele publicou solicitando que a atriz fosse deportada também. “Deportem Selena Gomez”, postou. Porém, logo depois, a atriz não deitou para o comentário do político, respondeu através de stories e ainda fez chacota do pedido.

"Oh, Sr. Parker, Sr, Parker. Obrigada pela boa risada e pela ameaça", publicou a cantora através de seu Instagram. Só que dessa vez, a artista não apagou a publicação e encarou o político sem medo. Nas redes sociais, fãs apoiaram a artista.