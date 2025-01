BBB25: Vitória Strada e Mateus conversam sobre interrupções: "Tá feio"

A dinâmica do sincerão, como sempre, agitou a casa do BBB 25 na noite desta segunda-feira (27), e deixou um clima tenso no ar entre vários participantes que se apontaram durante o game da lavação de roupa suja.

Entre os protagonistas que se pronunciaram na atividade que rolou no reality show da TV Globo, novamente a dupla Vitória Strada e Matheus Pires roubou a cena e virou assunto nas redes sociais com a narrativa de interrupções e falta de sincronia entre a dupla.

Dessa vez, os participantes falavam de Diogo Almeida e da Dona Vilma na competição, até que, enquanto Mateus dava seu ponto, Vitória o interrompia novamente. Porém, mais tarde dentro da casa, a dupla teve uma conversa séria sobre as interrupções.

A atriz conversou com Mateus e mencionou que acha que eles devem “dar uma segurada” nessa questão de um interromper o outro e acabarem dando patadas. “O Brasil deve estar achando que eu sou uma grossa agora”, comentou.

Com isso, Mateus comentou: “eu acho que eu e você temos que dar uma segurada nessa questão de ‘cala boca, deixa eu falar’, acho que tá feio pra gente”, disse o arquiteto. “Concordo”, completou a atriz ao amigo.