BBB25: Camilla detona dona Vilma pelas costas e web reage

Mesmo já tendo dito que a veterana Dona Vilma era "como uma mãe" para ela, a participante Camilla não poupou a senhora e críticas e alfinetadas durante uma conversa na área interna que rolou recentemente no BBB 25.

Sem papas na língua, a irmã e dupla da Thamiris detonou a companheira do ator Diogo Almeida, chamando a participante de "planta" e ainda debochando do jeito dela dentro do reality show exibido pela TV Globo.

"Não tenho nada contra a Dona Vilma mas é uma planta aqui dentro da casa. Não faz nada, não vejo ela quase... E eu não vim aqui para ficar contemplando a natureza", disparou Camilla sobre a adversária e dupla do ator.

Com isso, muitas pessoas criticaram as falas de Camilla nas redes sociais. A conversa rolou com a atriz Vitória Strada enquanto estavam no quarto. A trancista chegou até a debochar do jeito da participante de agir.

"Falsa, só sabe falar mal!", reclamou outro no Instagram. "Ué, mas ela não a via como uma mãe gente ? Tô entendendo nada", acusou mais um. "Camilla é grandona, fala mesmo e se ela entrou ta dando a cara pra bater! bbb pra mim é isso, se comprometer", disparou um fã em defesa de Camilla.