Cariúcha detona Claudia Raia ao vivo no SBT: 'É o fim dos tempos'

Cariúcha não brinca em serviço. Durante a exibição do programa "Fofocalizando", a apresentadora massacrou Claudia Raia. A atriz gerou polêmica no último final de semana após revelar que presenteou a filha Sophia Celulari, aos 12 anos, com um vibrador. Hoje a moça possui 22 anos.

As declarações, no entanto, chocaram o público. "Tenho 17 vibradores em casa. E quando a Sophia fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela e falei: 'Vá se investigar. Vá saber do que que você gosta'", recordou. "Dependendo do meu 'mood' eu escolho o vibrador que eu quero usar. E a vagina precisa ser muito bem cuidada", comentou ela.

Na última terça-feira (28), a ex-A Fazenda detonou a artista ao vivo no SBT. "Criança brinca de boneca, entendeu? Brinca de boneca, pique-esconde, carrinho. A criança não tem que se meter com vibrador. Simples, gente. A pessoa pode ser a mais moderna que for, eu sou moderna, mas tudo no seu tempo. Que loucura. É o fim dos tempos dar um vibrador para filha de 12 anos. É uma criança", reclamou a ex-Fazenda.

Nas redes sociais, os usuários comentaram sobre a polêmica envolvendo a famosa: "Meu Deus, o que está acontecendo com as pessoas?", questionou um usuário. "Que médico prescreve isso para uma criança de 12 anos?", comentou outro. "Essa modernidade ainda não chegou a mim", disse mais um.

Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que Claudia Raia gerou polêmica sobre a educação sexual dos filhos. Em 2024, a famosa revelou que para momentos íntimos do filho mais velho, Enzo Celulari, existe uma placa que alerta para que ninguém entre no quarto.