Sabrina Sato revela sobre convivência com Duda Nagle e Nicolas Prattes

Dando um show de maturidade e carisma, Sabrina Sato recentemente deu alguns detalhes sobre como vive sua rotina familiar, especialmente durante festas com seu ex-marido, Duda Nagle, e seu atual, Nicolas Prattes.

Durante o ensaio técnico da Gaviões da Fiel, no sambódromo do Anhembi, na noite deste sábado (01), a apresentadora foi entrevistada por um repórter do Portal LeoDias e deu mais detalhes sobre a convivência.

“Como é lidar com a presença de Duda Nagle e Nicolas Prattes nos mesmos eventos familiares?”, perguntou o jornalista. De forma leve e descontraída, ela respondeu: “É do jeito que a gente é mesmo. Foi minha irmã quem convidou o Duda, ele é pai da Zoe, e o Nicolas, a gente casou! Família é família, a gente se diverte, tá tudo certo”, disse, aos risos sobre Duda ter comparecido ao aniversário de seu sobrinho.

Vale lembrar que, o aniversário do filho de Karina, irmã da apresentadora, não foi o único evento recente em que os dois estiveram juntos. No aniversário de seis anos de Zoe, no fim do ano passado, papai, mamãe e padrasto posaram junto com a pequena para as redes.

Na internet, as pessoas elogiaram Sabrina: “civilidade, simples assim!”, disparou uma seguidora nos comentários. “Isso se chama maturidade e eles estão de parabéns”, completou outra internauta na postagem.